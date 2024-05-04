МВД РФ объявило в розыск экс-исполняющего обязанности министра обороны Украины
Михаил Коваль. Обложка © Wikipedia / Mil.gov.ua
МВД объявило в розыск экс-исполняющего обязанности министра обороны Украины и нынешнего ректора украинского Национального университета обороны Михаила Коваля. Об этом говорится в соответствующей базе министерства.
"Коваль Михаил Владимирович, 26.2.1956. Разыскивается по статье УК", — говорится в сообщении ведомства, однако точная статья не сообщается.
Ранее Life.ru писал, что сегодня в розыск объявили Владимира Зеленского. Его ищут за преступления по уголовной статье. Кроме того, в базе МВД России появились и экс-президент Украины Пётр Порошенко, и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.