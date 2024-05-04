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4 мая, 15:47

МВД РФ объявило в розыск экс-исполняющего обязанности министра обороны Украины

Михаил Коваль. Обложка © Wikipedia / Mil.gov.ua

Михаил Коваль. Обложка © Wikipedia / Mil.gov.ua

МВД объявило в розыск экс-исполняющего обязанности министра обороны Украины и нынешнего ректора украинского Национального университета обороны Михаила Коваля. Об этом говорится в соответствующей базе министерства.

"Коваль Михаил Владимирович, 26.2.1956. Разыскивается по статье УК", — говорится в сообщении ведомства, однако точная статья не сообщается.

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Ранее Life.ru писал, что сегодня в розыск объявили Владимира Зеленского. Его ищут за преступления по уголовной статье. Кроме того, в базе МВД России появились и экс-президент Украины Пётр Порошенко, и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

Александра Мышляева
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