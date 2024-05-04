Порошенко вслед за Зеленским объявлен в розыск

Ещё одного украинского президента объявили в розыск. Как следует из опубликованной на сайте МВД РФ информации, на этот раз в базе розыска появилась карточка бывшего лидера Незалежной Петра Порошенко.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК [Уголовного кодекса Российской Федерации]", — говорится на сайте МВД.

МВД РФ объявило в розыск Порошенко. Скриншот © МВД России