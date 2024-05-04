Порошенко вслед за Зеленским объявлен в розыск
МВД России объявило в розыск Петра Порошенко по уголовной статье
Пётр Порошенко. Фото © ТАСС / AP Photo / Piotr Molecki
Ещё одного украинского президента объявили в розыск. Как следует из опубликованной на сайте МВД РФ информации, на этот раз в базе розыска появилась карточка бывшего лидера Незалежной Петра Порошенко.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК [Уголовного кодекса Российской Федерации]", — говорится на сайте МВД.
МВД РФ объявило в розыск Порошенко. Скриншот © МВД России
Ранее в розыск был объявлен Владимир Зеленский. Он, так же как и Порошенко, разыскивается по статье УК. При этом других уточнений нет.
Как уже рассказывал Life.ru, в конце месяца правление Зеленского перестанет быть легитимным — 20 мая закончится срок его полномочий. Однако новые выборы на Украине проводить не хотят якобы из-за военного положения. Голосование можно будет провести только спустя полгода после его отмены. Между тем в связи с близящимся концом срока Зеленского появилась информация, что после 20 мая против него выступят Залужный, Порошенко и некоторые депутаты, которые собираются удержать свою власть в стране.