Порошенко хочет побороться за пост президента Украины

Бывший украинский лидер Пётр Порошенок заявил о намерении участвовать в следующих выборах президента Украиы. Об этом он рассказал в интервью каналу Al Jazeera.

"Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, — да", — сообщил политик и добавил, что до проведения выборов Киеву нужно добиться успехов на фронте.