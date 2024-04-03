Порошенко хочет побороться за пост президента Украины
Пётр Порошенко заявил о планах участвовать в президентских выборах на Украине
Экс-президент Украины Пётр Порошенко. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Бывший украинский лидер Пётр Порошенок заявил о намерении участвовать в следующих выборах президента Украиы. Об этом он рассказал в интервью каналу Al Jazeera.
"Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, — да", — сообщил политик и добавил, что до проведения выборов Киеву нужно добиться успехов на фронте.
Порошенко занимал пост лидера Украины с июня 2014 года по май 2019-го. На президентских выборах в 2019 году он уступил Владимиру Зеленскому, заняв по их итогам второе место (24,46 %).
Напомним, что полномочия Владимира Зеленского истекут в ночь на 21 мая 2024 года, по Конституции Украины пролонгировать их нельзя. Согласно действующей на Украине декларации, президентские и парламентские выборы до завершения боевых действий проводить запрещено. В ней также уточняется, что их можно организовать не менее чем через шестимесячный срок после отмены военного положения, которое в Незалежной продлили до 13 мая.