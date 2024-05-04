Командующий Сухопутными войсками ВСУ попал в базу розыска МВД вслед за Зеленским

МВД России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка. Об этом сказано в соответствующей базе министерства. Уголовная статья, ставшая основанием для этого, не уточняется.

Ранее в розыск был объявлен Владимир Зеленский, его ищут за преступления по одной из статей УК РФ. Также сегодня, 4 мая, в базе МВД России появился и экс-президент Украины Пётр Порошенко.