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Командующий Сухопутными войсками ВСУ попал в базу розыска МВД вслед за Зеленским

4 мая, 14:41
Александр Павлюк. Обложка © wikipedia.org

Александр Павлюк. Обложка © wikipedia.org

МВД России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка. Об этом сказано в соответствующей базе министерства. Уголовная статья, ставшая основанием для этого, не уточняется.

"Павлюк Александр Алексеевич. Дата рождения: 20.08.1970. Разыскивается по статье УК", — говорится к тексте.

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Ранее в розыск был объявлен Владимир Зеленский, его ищут за преступления по одной из статей УК РФ. Также сегодня, 4 мая, в базе МВД России появился и экс-президент Украины Пётр Порошенко.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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