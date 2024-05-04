"Заслуживает": В Совфеде раскрыли причины объявления Зеленского в розыск
Сенатор Карасин: Розыск Зеленского связан с конфликтом в Донбассе
Зеленского объявили в розыск из-за конфликта в Донбассе, а также противоправных действий вокруг воссоединённых территорий России. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Он отметил, что те решения, которые украинский политик сейчас принимает, призывают к тому, чтобы дать ему международно-правовой отпор. Кроме того, сенатор уверен, что действия Зеленского в качестве лидера страны направлены на уничтожение русских и украинцев в Донбассе.
"Человек заслуживает того, чтобы внимательно присмотреться к тому, какие преступления он совершил. Главное, сделать так, чтобы этих преступлений в будущем не было. В этом, наверное, главный смысл", — отметил Карасин в беседе с "Лентой.ру".
Напомним, сегодня в розыск был объявлен Владимир Зеленский, его ищут за преступления по одной из статей УК РФ. Кроме того, в полицейской базе появился и экс-президент Украины Пётр Порошенко. В России также ищут командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка и экс исполняющего обязанности министра обороны Украины Михаила Коваля.
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