Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 16:21

"Заслуживает": В Совфеде раскрыли причины объявления Зеленского в розыск

Сенатор Карасин: Розыск Зеленского связан с конфликтом в Донбассе

Зеленского объявили в розыск из-за конфликта в Донбассе, а также противоправных действий вокруг воссоединённых территорий России. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Он отметил, что те решения, которые украинский политик сейчас принимает, призывают к тому, чтобы дать ему международно-правовой отпор. Кроме того, сенатор уверен, что действия Зеленского в качестве лидера страны направлены на уничтожение русских и украинцев в Донбассе.

"Человек заслуживает того, чтобы внимательно присмотреться к тому, какие преступления он совершил. Главное, сделать так, чтобы этих преступлений в будущем не было. В этом, наверное, главный смысл", — отметил Карасин в беседе с "Лентой.ру".

МВД объявило в розыск секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко
МВД объявило в розыск секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко

Напомним, сегодня в розыск был объявлен Владимир Зеленский, его ищут за преступления по одной из статей УК РФ. Кроме того, в полицейской базе появился и экс-президент Украины Пётр Порошенко. В России также ищут командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка и экс исполняющего обязанности министра обороны Украины Михаила Коваля.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров