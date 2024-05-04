"Заслуживает": В Совфеде раскрыли причины объявления Зеленского в розыск

Зеленского объявили в розыск из-за конфликта в Донбассе, а также противоправных действий вокруг воссоединённых территорий России. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Он отметил, что те решения, которые украинский политик сейчас принимает, призывают к тому, чтобы дать ему международно-правовой отпор. Кроме того, сенатор уверен, что действия Зеленского в качестве лидера страны направлены на уничтожение русских и украинцев в Донбассе.