Кулеба заверил, что Россия и Украина ни о чём кулуарно не договариваются 17 мая, 16:36 Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС / ЕРА

Киев не ведёт никаких подковёрных политических игр и тайно ни о чём не договаривается с Москвой. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с Times of Ukraine.

"Украина с Россией ни о чём тайно не договариваются, никаких тайных переговоров между нами", — подчеркнул политик.

Ранее президент России Владимир Путин назвал стамбульский проект договорённостей базой для переговоров по Украине. Заявление прозвучало во время общения главы государства с журналистами в китайском Харбине. Российский лидер напомнил, что проект договора был парафирован обеими сторонами и в Москве никогда не отказывались от диалога, в отличие от Киева.

Авторы Татьяна Миссуми