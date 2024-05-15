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15 мая, 14:15

"Уходят от ответственности": В Госдуме объяснили заявление Блинкена о переговорах по Украине

Спиридонов: Блинкен заявлениями об Украине хочет снять ответственность с Запада

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлениями о том, что Украина должна сама принимать решение по переговорам с Россией, пытается снять ответственность за неудачи на фронте с Запада. Такое мнение в разговоре с Life.ru высказал депутат Госдумы, зампред Комитета ГД по промышленности и торговле Александр Спиридонов в беседе.

По словам парламентария, Запад начинает догадываться, что шансов на победу у Украины нет — и Киев только "тянет деньги". Собеседник Life.ru отметил, что неспроста на этой неделе президент Чехии Петр Павел выступил с призывом прекратить военные действия и начать переговоры с Россией. Важно, что об этом, хоть и "робко", заговорил Госсекретарь США Блинкен. По словам депутата, фраза о том, что решение по переговорам должна принимать Украина, а не США или любая другая страна, говорит о попытке Запада снять с себя ответственность за происходящее на фронте.

Разумеется, после этих слов Блинкен тут же пообещал дополнительную помощь от США. Но хочется их огорчить: наши доблестные бойцы идут вперёд, разбивая в клочья их хвалёные "Абрамсы". Никакая западная техника не спасёт украинский террористический режим от краха! Они ответят за все свои преступления.

Александр Спиридонов

Депутат Госдумы

Разумеется, после этих слов Блинкен тут же пообещал дополнительную помощь от США. Но хочется их огорчить: наши доблестные бойцы идут вперёд, разбивая в клочья их хвалёные "Абрамсы". Никакая западная техника не спасёт украинский террористический режим от краха! Они ответят за все свои преступления.
Разумеется, после этих слов Блинкен тут же пообещал дополнительную помощь от США. Но хочется их огорчить: наши доблестные бойцы идут вперёд, разбивая в клочья их хвалёные "Абрамсы". Никакая западная техника не спасёт украинский террористический режим от краха! Они ответят за все свои преступления.
"Невозможно слушать": Захарова оценила заявление Блинкена об Украине
"Невозможно слушать": Захарова оценила заявление Блинкена об Украине

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев заявил, что Украина должна сама принять решение о переговорах с Россией. По его словам, Незалежная будет готова ответить на "серьёзный интерес" к диалогу.

Обложка ©

ТАСС / MICHAEL REYNOLDS

Ольга Годуненко
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