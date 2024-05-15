Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлениями о том, что Украина должна сама принимать решение по переговорам с Россией, пытается снять ответственность за неудачи на фронте с Запада. Такое мнение в разговоре с Life.ru высказал депутат Госдумы, зампред Комитета ГД по промышленности и торговле Александр Спиридонов в беседе.

По словам парламентария, Запад начинает догадываться, что шансов на победу у Украины нет — и Киев только "тянет деньги". Собеседник Life.ru отметил, что неспроста на этой неделе президент Чехии Петр Павел выступил с призывом прекратить военные действия и начать переговоры с Россией. Важно, что об этом, хоть и "робко", заговорил Госсекретарь США Блинкен. По словам депутата, фраза о том, что решение по переговорам должна принимать Украина, а не США или любая другая страна, говорит о попытке Запада снять с себя ответственность за происходящее на фронте.