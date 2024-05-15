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15 мая, 08:35

Президент Чехии выступил с неожиданной инициативой по Украине

Sky News: Президент Чехии Петр Павел призвал к переговорам на Украине

Президент Чехии Петр Павел ещё вчера обещал вооружить Киев, да посильнее. Обложка © EPA / TOMS KALNINS

Президент Чехии Петр Павел ещё вчера обещал вооружить Киев, да посильнее. Обложка © EPA / TOMS KALNINS

Президент Чехии Петр Павел неожиданно выступил с призывом прекратить военные действия на Украине и встать на путь переговоров. Заявление прозвучало в его интервью телеканалу Sky News. Более того, политик счёл важным учесть и позицию Москвы на этих переговорах.

"Какой-то компромисс мог бы быть, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантом этого соглашения", заявил чешских лидер.

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Отметим, что ещё недавно Чехия выступала за продолжение военных действий и принимала участие в пополнении украинского боезапаса. Совсем недавно президент Петр Павел пообещал Киеву ещё 180 тысяч артснарядов к середине июня. Чешская инициатива подразумевает закупку Евросоюзом оружия для Украины в третьих странах. Для реализации этой инициативы европейские столицы в оперативном порядке намерены собрать 1,5 миллиарда долларов. Впрочем, несмотря на поставки вооружения, Чехия с самого начала была не намерена отправлять в зону боевых действий своих военнослужащих.

Марина Калегина
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