Президент Чехии выступил с неожиданной инициативой по Украине

Президент Чехии Петр Павел неожиданно выступил с призывом прекратить военные действия на Украине и встать на путь переговоров. Заявление прозвучало в его интервью телеканалу Sky News. Более того, политик счёл важным учесть и позицию Москвы на этих переговорах.