Президент Чехии выступил с неожиданной инициативой по Украине
Sky News: Президент Чехии Петр Павел призвал к переговорам на Украине
Президент Чехии Петр Павел ещё вчера обещал вооружить Киев, да посильнее. Обложка © EPA / TOMS KALNINS
Президент Чехии Петр Павел неожиданно выступил с призывом прекратить военные действия на Украине и встать на путь переговоров. Заявление прозвучало в его интервью телеканалу Sky News. Более того, политик счёл важным учесть и позицию Москвы на этих переговорах.
"Какой-то компромисс мог бы быть, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантом этого соглашения", — заявил чешских лидер.
Отметим, что ещё недавно Чехия выступала за продолжение военных действий и принимала участие в пополнении украинского боезапаса. Совсем недавно президент Петр Павел пообещал Киеву ещё 180 тысяч артснарядов к середине июня. Чешская инициатива подразумевает закупку Евросоюзом оружия для Украины в третьих странах. Для реализации этой инициативы европейские столицы в оперативном порядке намерены собрать 1,5 миллиарда долларов. Впрочем, несмотря на поставки вооружения, Чехия с самого начала была не намерена отправлять в зону боевых действий своих военнослужащих.