Президент Чехии пообещал Украине 180 тысяч артснарядов
Президент Чехии Павел: Украина в июне может получить 180 тысяч артснарядов
В рамках чешской инициативы Киев может получить 180 тысяч артиллерийских снарядов уже в июне. Такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел.
"Вместе с нашим премьер-министром Петром Фиалой мы исходим из того, что первые 180 тыс. снарядов будут поставлены [Украине] в июне", — приводит портал Tagesschau слова президента.
Чешская инициатива подразумевает закупку Евросоюзом оружия для Украины в третьих странах. Для реализации этой инициативы европейские столицы в оперативном порядке намерены собрать 1,5 миллиарда долларов.
Несмотря на поставки вооружения для Киева, Чехия не намерена отправлять в зону боевых действий своих военнослужащих. Тем временем французский лидер Эмманюэль Макрон не раз говорил о планах западных стран отправить на Украину войска. Союзники Парижа, в частности Швеция, Германия и Великобритания, опровергали эти заявления. В Москве заявление Макрона сочли опасным.
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