Президент Чехии пообещал Украине 180 тысяч артснарядов

В рамках чешской инициативы Киев может получить 180 тысяч артиллерийских снарядов уже в июне. Такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел.

"Вместе с нашим премьер-министром Петром Фиалой мы исходим из того, что первые 180 тыс. снарядов будут поставлены [Украине] в июне", — приводит портал Tagesschau слова президента.