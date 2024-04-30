Чехия обвинила ГРУ в подрыве складов с оружием для Украины

Полиция Чехии вновь поделилась домыслами о якобы причастности Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России к подрыву двух складов с боеприпасами в деревне Врбетице в восточной части страны в 2014 году. Правоохранители спустя почти десять лет обнародовали отчёт о завершении расследования, правда, без новых фактов и доказательств.

"Полицейское ведомство считает доказанным, что взрывы двух складов во Врбетице были осуществлены сотрудниками российской военной разведки <...>, известной под аббревиатурой ГРУ, мотивом которых было предотвращение доставки оружия и боеприпасов в районы, где Российская армия проводит свои операции", — сказано в публикации на официальном сайте ведомства.