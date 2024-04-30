Чехия обвинила ГРУ в подрыве складов с оружием для Украины
Чехия обвинила ГРУ во взрывах двух складов со снарядами в 2014 году во Врбетице
Последствия взрыва во Врбетице. Обложка © policie.cz
Полиция Чехии вновь поделилась домыслами о якобы причастности Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России к подрыву двух складов с боеприпасами в деревне Врбетице в восточной части страны в 2014 году. Правоохранители спустя почти десять лет обнародовали отчёт о завершении расследования, правда, без новых фактов и доказательств.
"Полицейское ведомство считает доказанным, что взрывы двух складов во Врбетице были осуществлены сотрудниками российской военной разведки <...>, известной под аббревиатурой ГРУ, мотивом которых было предотвращение доставки оружия и боеприпасов в районы, где Российская армия проводит свои операции", — сказано в публикации на официальном сайте ведомства.
В полиции Чехии также считают, что у российской военной разведки были детальные данные о содержимом складов, маршрутах доставки этих товаров и конечном получателе. Конкретных доказательств у чешских правоохранителей нет, и это силовики республики объясняют тем, что их подозреваемые сейчас находятся в России, а официальная Москва отказалась сотрудничать с чешским следствием. Там заявили, что уголовное преследование в рамках расследования начать невозможно. Работа по делу отложена "из-за нехватки значимой информации".
Напомним, в 2014 году в деревне Врбетице взорвались два склада с боеприпасами: первый — 16 октября, а второй — 3 декабря. На них хранилось оружие немецкой компании Imex, которое планировали продать Украине. При взрывах погибли два человека, а материальный ущерб от них оценили почти в 40 миллионов евро. О том, что за ЧП стоят российские спецслужбы, почти сразу заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Вскоре Чехия выслала из страны 18 дипломатов России и объявила в розыск двоих граждан РФ — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые до этого обвинялись Британией в отравлениях в Солсбери. Впрочем, впоследствии взаимосвязь между их розыском и высылкой послов была опровергнута. А позже президент Чехии Милош Земан заявил, что у контрразведки нет доказательств причастности России ко взрывам во Врбетице.