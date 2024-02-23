Страны ЕС решили скинуться на закупку оружия для Киева на $1,5 млрд FT: Евросоюз хочет собрать 1,5 млрд долларов на снаряды для Киева по плану Чехии 23 февраля, 11:16 FT: ЕС намерен собрать $1,5 миллиарда на артснаряды для Киева по плану Чехии. Обложка © National Guard of Ukraine

Европа соберёт 1,5 миллиарда долларов, чтобы закупить в третьих странах оружие для Украины согласно плану, предложенному президентом Чехии Петром Павлом. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

"Европейские столицы спешат собрать 1,5 миллиарда долларов экстренного финансирования для снабжения Украины артиллерийскими снарядами из-за границы, чтобы укрепить линию фронта против России", — отмечается в материале.

По данным издания, некоторые страны-участницы Евросоюза уже перечислили деньги на данные цели, согласившись с инициативой Чехии.

Ранее сообщалось, что президент Чешской Республики Петр Павел во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Прага нашла возможность закупить для ВСУ сотни тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах, если найдутся средства для реализации идеи.

Авторы Татьяна Миссуми