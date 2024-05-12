"Мертворождённая формула": Слуцкий жёстко высказался о хитрой инициативе Чехии по Украине

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий оценил предложение президента Чехии Петра Павла предоставить Украине гарантии безопасности со стороны Запада взамен на отказ от движения в НАТО. Лидер ЛДПР назвал эту формулу "мертворождённой", исключив какие-либо мирные процессы без учёта условий России.

В Чехии подсказали, на что Украине поменять потенциальное членство в НАТО

В Чехии подсказали, на что Украине поменять потенциальное членство в НАТО

"Разговор возможен только при надёжных гарантиях обеспечения неделимой безопасности прежде всего России", — написал парламентарий в Telegram.

По мнению Слуцкого, хитрый план Чехии нацелен лишь на приближение военной структуры НАТО к границам России под соусом "гарантий безопасности" для Киева. Именно расширение блока на восток и стало одной из причин начала СВО, напомнил депутат.