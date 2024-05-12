"Мертворождённая формула": Слуцкий жёстко высказался о хитрой инициативе Чехии по Украине
Слуцкий исключил переговоры по Украине без надёжных гарантий безопасности для РФ
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий оценил предложение президента Чехии Петра Павла предоставить Украине гарантии безопасности со стороны Запада взамен на отказ от движения в НАТО. Лидер ЛДПР назвал эту формулу "мертворождённой", исключив какие-либо мирные процессы без учёта условий России.
"Разговор возможен только при надёжных гарантиях обеспечения неделимой безопасности прежде всего России", — написал парламентарий в Telegram.
По мнению Слуцкого, хитрый план Чехии нацелен лишь на приближение военной структуры НАТО к границам России под соусом "гарантий безопасности" для Киева. Именно расширение блока на восток и стало одной из причин начала СВО, напомнил депутат.
Неделей ранее МИД Белоруссии выразил надежду на возобновление российско-украинских переговоров. Впрочем, отмечали неоднократно в Кремле, предпосылки для этого сейчас отсутствуют. Однако если Киев и дальше будет отказываться от дипломатии, Незалежная рискует прекратить существование, предупреждали в Минске.
Telegram / ЛДПР