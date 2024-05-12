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11 мая, 22:48

В Чехии подсказали, на что Украине поменять потенциальное членство в НАТО

Президент Чехии Павел допустил отказ Украины от членства в НАТО

На саммите в Вашингтоне, который должен состояться 9–11 июля этого года, не будет принято решение о членстве Украины в НАТО, заверил в интервью Die Presse президент Чехии Пётр Павел.

"На саммите в Вашингтоне решение о членстве Украины в НАТО принято не будет. Но ещё больше стран предоставят Украине гарантии безопасности в двусторонних соглашениях", — пояснил Пётр Павел, назвав это "промежуточным шагом на пути к членству".

Кроме того, он обратил внимание, что Киев мог бы выгодно обменять членство в НАТО на гарантии безопасности для себя.

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Ранее сообщалось, что на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне могут утвердить декларацию, согласно которой страны – члены альянса откажутся от прямого вмешательства в конфликт на Украине. Одна из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа, — "никаких сапог на земле".

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shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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