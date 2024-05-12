В Чехии подсказали, на что Украине поменять потенциальное членство в НАТО

На саммите в Вашингтоне, который должен состояться 9–11 июля этого года, не будет принято решение о членстве Украины в НАТО, заверил в интервью Die Presse президент Чехии Пётр Павел.

"На саммите в Вашингтоне решение о членстве Украины в НАТО принято не будет. Но ещё больше стран предоставят Украине гарантии безопасности в двусторонних соглашениях", — пояснил Пётр Павел, назвав это "промежуточным шагом на пути к членству".

Кроме того, он обратил внимание, что Киев мог бы выгодно обменять членство в НАТО на гарантии безопасности для себя.