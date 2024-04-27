Песков: На данный момент нет предпосылок для переговоров с Украиной
Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru
На данный момент нет никаких предпосылок для начала переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что киевский режим сам запретил себе вести диалог с Москвой.
"Всем хорошо понятна и известна позиция Украины о неприятии каких-либо переговоров. Поэтому специальная военная операция продолжается", — сказал он.
Напомним, весной 2022 года в Стамбуле начались российско-украинские переговоры, итогом которых стало согласование предварительной версии документа обязательствами сторон. Однако, отмечал президент РФ Владимир Путин, диалог был сорван из-за вмешательства Запада, в том числе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Позднее Киев юридически запретил вести переговоры с действующими властями России. А недавно немецкая газета Die Welt опубликовала некоторые положения документа. Он обязывал Незалежную, в частности, восстановить русский язык в качестве второго государственного, отказаться от нацистской идеологии и вступления в НАТО. Члены украинской делегации прямо заявляют, что это была лучшая сделка из возможных.