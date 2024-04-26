Мединский поведал о взаимном желании РФ и Украины договориться о мире в 2022-м
Россия искренне хотела договориться с Украиной на переговорах в 2022 году. Об этом рассказал журналистам помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший на консультациях российскую делегацию. По его словам, с украинской стороны тоже имели место посылы о готовности разрешить разногласия дипломатическим путём.
"Мы искренне хотели договориться. Причём я говорю не только за российскую часть делегации, но и за украинскую. Там были разные люди, но в основе своей это были люди, которые хотели договориться и найти какой-то компромисс", — отметил Мединский в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, что первые переговоры между Россией и Украиной состоялись в Стамбуле в 2022 году. Сторонам удалось согласовать список договорённостей, однако позднее в процесс вмешалось западное руководство, а точнее, Борис Джонсон, который заверил Украину в том, что ей стоит продолжать вести войну с Россией. Позднее президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что Киев "выбросил в помойку" стамбульские договорённости именно с подачи западных кураторов.
ТАСС / Владимир Гердо