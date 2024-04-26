Киев ещё в 2022 году отчитывался перед "тремя начальниками", заявил Мединский
Мединский: Киев согласовывал стамбульские договорённости с тремя начальниками
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Украинская сторона на переговорах в Стамбуле в 2022 году должна была согласовать договорённости с "тремя начальниками". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию.
"Украинская делегация говорила следующее: "Вот вам легко, у вас один начальник, а у нас три, поэтому под чем бы мы тут ни подписались, надо ещё с двумя начальниками согласовать", — рассказал Мединский.
Напомним, что первые переговоры между Россией и Украиной состоялись в Стамбуле в 2022 году. Сторонам удалось согласовать список договорённостей, однако позднее они были сорваны. Так, в ноябре 2023 года глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что конфликт РФ и Украины мог бы завершиться весной 2022-го, если бы не вмешался экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. О роли Джонсона в данном вопросе упоминал и глава государства Владимир Путин.