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25 апреля, 21:19

Киев ещё в 2022 году отчитывался перед "тремя начальниками", заявил Мединский

Мединский: Киев согласовывал стамбульские договорённости с тремя начальниками

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Украинская сторона на переговорах в Стамбуле в 2022 году должна была согласовать договорённости с "тремя начальниками". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию.

"Украинская делегация говорила следующее: "Вот вам легко, у вас один начальник, а у нас три, поэтому под чем бы мы тут ни подписались, надо ещё с двумя начальниками согласовать", — рассказал Мединский.

Напомним, что первые переговоры между Россией и Украиной состоялись в Стамбуле в 2022 году. Сторонам удалось согласовать список договорённостей, однако позднее они были сорваны. Так, в ноябре 2023 года глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что конфликт РФ и Украины мог бы завершиться весной 2022-го, если бы не вмешался экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. О роли Джонсона в данном вопросе упоминал и глава государства Владимир Путин.

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Оксана Попова
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