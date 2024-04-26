Киев ещё в 2022 году отчитывался перед "тремя начальниками", заявил Мединский

Украинская сторона на переговорах в Стамбуле в 2022 году должна была согласовать договорённости с "тремя начальниками". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию.

"Украинская делегация говорила следующее: "Вот вам легко, у вас один начальник, а у нас три, поэтому под чем бы мы тут ни подписались, надо ещё с двумя начальниками согласовать", — рассказал Мединский.