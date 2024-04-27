"Это была лучшая сделка": Стало известно, из-за чего Украина отказалась от мира в 2022 году

Причиной отказа Украины от продолжения мирных переговоров в 2022 году стало нежелание делать русский язык вторым государственным. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на проект соглашения. Также Киев не устроили требования об отмене взаимных санкций, отказе от исков в международные суды и законодательном запрете нацистской идеологии.

Издание утверждает, что документ также обязывал Украину соблюдать постоянный нейтралитет — то есть, отказаться от вступления в НАТО — не производить и не приобретать ядерное оружие, запретить проводить на своей территории международные учения, а иностранным войскам — использовать свою военную инфраструктуру.

В то же время Россия якобы согласилась на предоставление Незалежной всеобъемлющих гарантий безопасности от пяти постоянных членов Совета безопасности ООН: Великобритании, Китая, США, Франции и самой РФ. По словам нескольких дипломатов, которые, как утверждается, участвовали в переговорах, весной 2022 года стороны были сильно заинтересованы в поиске мирного решения конфликта.

"Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить", — отметил член делегации Киева.