"Это была лучшая сделка": Стало известно, из-за чего Украина отказалась от мира в 2022 году
Die Welt: Украина отказалась от мира в 2022 году из-за позиции по русскому языку
Причиной отказа Украины от продолжения мирных переговоров в 2022 году стало нежелание делать русский язык вторым государственным. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на проект соглашения. Также Киев не устроили требования об отмене взаимных санкций, отказе от исков в международные суды и законодательном запрете нацистской идеологии.
Издание утверждает, что документ также обязывал Украину соблюдать постоянный нейтралитет — то есть, отказаться от вступления в НАТО — не производить и не приобретать ядерное оружие, запретить проводить на своей территории международные учения, а иностранным войскам — использовать свою военную инфраструктуру.
В то же время Россия якобы согласилась на предоставление Незалежной всеобъемлющих гарантий безопасности от пяти постоянных членов Совета безопасности ООН: Великобритании, Китая, США, Франции и самой РФ. По словам нескольких дипломатов, которые, как утверждается, участвовали в переговорах, весной 2022 года стороны были сильно заинтересованы в поиске мирного решения конфликта.
"Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить", — отметил член делегации Киева.
Напомним, весной 2022 года в Стамбуле начались российско-украинские мирные переговоры. По итогам серии встреч стороны согласовали список обязательств, однако диалог был сорван из-за вмешательства Запада. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, на продолжение боевых действий Киев побудил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Позднее глава государства неоднократно указывал на то, что стамбульские договорённости были "выброшены в помойку" именно с подачи Запада.
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