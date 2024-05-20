Зеленский раскрыл, для чего на самом деле нужен швейцарский саммит по Украине
Reuters: Зеленский признал, что саммит по Украине нужен для давления на РФ
Конференция по украинской "формуле мира" в Швейцарии, запланированная на 15–16 июня, нацелена в первую очередь на то, чтобы оказать давление на Россию. Об этом в интервью Reuters сообщил Владимир Зеленский.
"Прежде всего повестка этой встречи — политическое давление на Россию и привлечение большого числа стран, мирового большинства", — заявил он.
Самыми важными пунктами повестки для Киева являются продовольственная и ядерная безопасность, а также гуманитарные вопросы, включая обмен военнопленными. После их обсуждения, по словам Зеленского, будет составлен план, который "передадут и представят на разных площадках России". Он также надеется, что после конференции России "придётся договариваться с большинством стран мира, а не только с Украиной".
Ранее Life.ru писал, что "мирный саммит" по Украине стартует в швейцарском городе Бюргеншток 15 июня, причём Россию на встречу не пригласили. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, без РФ у мероприятия нет шансов на успех. В Кремле также выразили уверенность, что встреча обречена на провал. Такой сценарий может стать началом конца для режима Владимира Зеленского. Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва не станет напрашиваться на участие в саммите.
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