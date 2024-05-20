Зеленский раскрыл, для чего на самом деле нужен швейцарский саммит по Украине

Конференция по украинской "формуле мира" в Швейцарии, запланированная на 15–16 июня, нацелена в первую очередь на то, чтобы оказать давление на Россию. Об этом в интервью Reuters сообщил Владимир Зеленский.

Самыми важными пунктами повестки для Киева являются продовольственная и ядерная безопасность, а также гуманитарные вопросы, включая обмен военнопленными. После их обсуждения, по словам Зеленского, будет составлен план, который "передадут и представят на разных площадках России". Он также надеется, что после конференции России "придётся договариваться с большинством стран мира, а не только с Украиной".