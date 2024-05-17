"Знать не знаем!": Путин не потерпит ультиматумов от участников "мирного саммита" в Швейцарии Путин напомнил, что Россию никто не звал на конференцию по Украине в Швейцарии 17 мая, 11:01 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что Россию никто не звал на саммит по Украине в Швейцарии и напрашиваться наша страна не будет. Так глава государства ответил на соответствующий вопрос журналистов во время своего визита в Китай.

"Политика, она ведь не терпит сослагательного наклонения. "Если бы…" — продолжать дальше не будем, вы знаете, что бы было в других случаях. Но этого "если бы" нет, они нас не приглашают. Более того, говорят, что они нас там не видят... Ну не видят, не надо", — подчеркнул Путин.

По его словам, организаторы предстоящего саммита намерены создать "массовку" из нескольких стран и сообща выдвинуть "ультиматум" Москве, приняв коллективные резолюции. Путин заверил, что такие планы Запада обречены на провал, Россию невозможно принудить к невыгодным ей решениям. При этом президент отметил, что Москва следит за развитием событий вокруг ожидаемого мероприятия по Украине, но обсуждать "форумы, которых мы знать не знаем", не станет.

Авторы Татьяна Миссуми