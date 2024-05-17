Президент Бразилии бойкотирует саммит по Украине
Президент Бразилии Лула да Силва пропустит саммит по Украине в Швейцарии
Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © ТАСС / IMAGO / Christian Ditsch
Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва не станет посещать намеченный на июнь "мирный саммит" по Украине в Швейцарии. Об этом РИА "Новости" сообщили в администрации президента южноамериканского государства.
"Лула да Силва не появится на саммите по Украине", — заверили в Бразилии.
"Мирный саммит" по Украине стартует в швейцарском Бюргенштоке 15 июня. Россию на встречу не пригласили. По мнению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, без РФ мероприятие не имеет шансов на успех. В Кремле тоже уверены, что встреча обречена на провал. Такой сценарий станет началом конца для режима Владимира Зеленского.