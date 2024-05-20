Индия примет участие в "мирном саммите" по Украине
Премьер Индии Моди: Нью-Дели примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
Индия собирается участвовать в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди.
"Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня в области глобального мира, безопасности и развития", — указал премьер в интервью агентству Press Trust of India (PTI).
Моди дополнил, что его страна представит "голос Глобального Юга" на конференции, чтобы продвигать концепцию развития, ориентированного на человека, а также процветающего мира. Политик не уточнил, будет ли он лично присутствовать на многосторонних встречах. По его словам, это будет зависеть от многих факторов — сроков, логистики и параллельных обязательств.
Напомним, "мирный саммит" по Украине стартует в швейцарском Бюргенштоке 15 июня. Россию на встречу не пригласили. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, без РФ мероприятие не имеет шансов на успех. В Кремле также выразили уверенность, что встреча обречена на провал. Такой сценарий станет началом конца для режима Владимира Зеленского. Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва не станет напрашиваться на участие в саммите.
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