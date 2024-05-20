Индия примет участие в "мирном саммите" по Украине

"Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня в области глобального мира, безопасности и развития", — указал премьер в интервью агентству Press Trust of India (PTI).

Моди дополнил, что его страна представит "голос Глобального Юга" на конференции, чтобы продвигать концепцию развития, ориентированного на человека, а также процветающего мира. Политик не уточнил, будет ли он лично присутствовать на многосторонних встречах. По его словам, это будет зависеть от многих факторов — сроков, логистики и параллельных обязательств.