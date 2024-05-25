"Помешательство": В Госдуме поставили на место Столтенберга после призыва об ударах по России
Депутат Шеремет: Слова Столтенберга об ударах по России вызваны помешательством
Йенс Столтенберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
Призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга разрешить ВСУ бить западным оружием по территории России продиктован помешательством, считает член Комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет. По его словам, глава альянса даже не задумывается, к чему это может привести.
"Призыв Столтенберга продиктован помешательством на войне и желанием любой ценой навредить России, не задумываясь при этом о возможных катастрофических последствиях для населения западных стран", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Парламентарий отметил, что Столтенберг делает всё для ещё большей эскалации конфликта, что сделает из Европы пороховую бочку.
Напомним, Йенс Столтенберг призвал страны – члены НАТО разрешить Украине применять западное оружие по территории России. По его словам, отказывать Киеву в этом — значит "усложнять оборону" ВСУ.
Украина уже давно просит "оружейный карт-бланш" у Запада и США в частности. Некоторые конгрессмены поддержали эту идею, призвав Пентагон смягчить ограничения. Комментируя это, в МИД РФ назвали обсуждения дешёвым спектаклем, напомнив, что Киев и так использует поставленное оружие для ударов по российским городам.