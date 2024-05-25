"Помешательство": В Госдуме поставили на место Столтенберга после призыва об ударах по России

Призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга разрешить ВСУ бить западным оружием по территории России продиктован помешательством, считает член Комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет. По его словам, глава альянса даже не задумывается, к чему это может привести.

"Призыв Столтенберга продиктован помешательством на войне и желанием любой ценой навредить России, не задумываясь при этом о возможных катастрофических последствиях для населения западных стран", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Парламентарий отметил, что Столтенберг делает всё для ещё большей эскалации конфликта, что сделает из Европы пороховую бочку.