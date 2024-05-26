Мелони призвала Столтенберга быть осмотрительным после слов об ударах по России

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посоветовала генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу быть осмотрительным после его призыва разрешить ВСУ бить западным оружием по территории России. Она призналась, что не знает, зачем глава альянса сказал это.

"Нужно быть осторожными. Я согласна, что НАТО должно занимать жёсткую позицию и не поддаваться. Но заявлений, вызывающих споры, много. Достаточно вспомнить [заявления президента Франции Эмманюэля] Макрона (об отправке войск на Украину. — Прим. Life.ru). Я советую быть более осмотрительными", — сказала премьер в эфире телеканала Rai 3.