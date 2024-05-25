"Речи быть не может": В Италии выступили против ударов Киева западным оружием по России

Поставляемое на Украину вооружение должно использоваться только внутри Незалежной, заявил глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни. Комментируя инициативу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отмене ограничения на применение киевским режимом западного оружия для ударов по России, он подчеркнул, что решения Североатлантического альянса должны приниматься вместе с партнёрами.

"Мы входим в НАТО, однако решения должны приниматься коллегиально. Выбор Украины — это её дело. Мы не направим ни одного итальянского солдата в Незалежную, и наше военное оборудование должно использоваться внутри Украины", — отметил он в ходе предвыборного мероприятия в субботу, 25 мая.