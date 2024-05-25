"Речи быть не может": В Италии выступили против ударов Киева западным оружием по России
Глава МИД Таяни: Переданное Италией оружие должно использоваться внутри Украины
Поставляемое на Украину вооружение должно использоваться только внутри Незалежной, заявил глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни. Комментируя инициативу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отмене ограничения на применение киевским режимом западного оружия для ударов по России, он подчеркнул, что решения Североатлантического альянса должны приниматься вместе с партнёрами.
"Мы входим в НАТО, однако решения должны приниматься коллегиально. Выбор Украины — это её дело. Мы не направим ни одного итальянского солдата в Незалежную, и наше военное оборудование должно использоваться внутри Украины", — отметил он в ходе предвыборного мероприятия в субботу, 25 мая.
В свою очередь, другой вице-премьер, руководитель Минтранса Италии Маттео Сальвини также указал, что о снятии ограничений для Киева на использование западного оружия "не может быть и речи". По его словам, Рим желает мира, а не предпосылок к Третьей мировой войне.
Как сообщал Life.ru, Столтенберг призвал государства – члены НАТО разрешить Киеву применять западное оружие по территории России. По словам генсека Североатлантического альянса, отказывать Украине в этом — значит "усложнять оборону" ВСУ. В Госдуме указали, что слова Столтенберга вызваны помешательством и политик не задумывается о последствиях.
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