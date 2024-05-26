Шольц допустил, что вступления Украины в НАТО не ожидается "в следующие 30 лет"
Шольц допустил, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие десятилетия
В Германии допустили, что Украина не вступит в Североатлантический альянс даже в следующие 30 лет. Об этом, как передаёт телеканал Phoenix, во время встречи с жителями Берлина заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Кстати, одной из причин, названных для войны в то время, было то, что Украина якобы вступает в НАТО. Вы знаете решения (прошлых саммитов НАТО. — Прим. Life.ru) — в ближайшее время этого не ожидается. Вероятно, (не ожидается. — Прим. Life.ru) и в следующие 30 лет. Я даже говорил это публично", — заявил немецкий канцлер, вспоминая свой визит в Россию в начале 2022 года.
Он также подчеркнул, что говорил об этом и в Киеве два с половиной года назад. По его словам, "это было ясно всем".
Напомним, что недавно верный союзник Киева — США — заявлял о том, что стране не грозит членство в НАТО в ближайшие десять лет. Также и сам генсек альянса Йенс Столтенберг охладил пыл Зеленского и указал, что Незалежной не стоит надеяться на принятие решения к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне. Между тем посол Украины в Турции подчеркнул, что Киев не настаивает на экстренном вступлении в НАТО. По его словам, для страны важно, чтобы были определены условия и названа дата присоединения к Североатлантическому альянсу. В то же время посол РФ Анатолий Антонов назвал вступление Украины в НАТО неприемлемым для России. А руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выразил уверенность в том, что этот военно-политический блок не станет принимать Украину в свои ряды ускоренным путём, обходя все существующие правила, которых придерживались другие государства.
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