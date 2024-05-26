Шольц допустил, что вступления Украины в НАТО не ожидается "в следующие 30 лет"

В Германии допустили, что Украина не вступит в Североатлантический альянс даже в следующие 30 лет. Об этом, как передаёт телеканал Phoenix, во время встречи с жителями Берлина заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Кстати, одной из причин, названных для войны в то время, было то, что Украина якобы вступает в НАТО. Вы знаете решения (прошлых саммитов НАТО. — Прим. Life.ru) — в ближайшее время этого не ожидается. Вероятно, (не ожидается. — Прим. Life.ru) и в следующие 30 лет. Я даже говорил это публично", — заявил немецкий канцлер, вспоминая свой визит в Россию в начале 2022 года.