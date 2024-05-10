Нарышкин высказался о возможности вступления Украины в НАТО в обход всех правил
Нарышкин заявил, что Украину не примут в НАТО ускоренным путём в обход правил
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выразил уверенность в том, что НАТО не станет принимать Украину в свои ряды ускоренным путём, обходя все существующие правила, которых придерживались другие государства.
"Думаю, что нет", — сказал он РИА "Новости", отвечая на соответствующий вопрос.
Кстати, недавно верный союзник киевского режима и украинских властей — США — заявлял о том, что стране не грозит членство в НАТО в ближайшие десять лет. Также и сам генсек альянса Йенс Столтенберг охладил пыл Зеленского и указал, что Незалежной не стоит надеяться на принятие решения к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне. Между тем посол Украины в Турции подчеркнул, что Киев не настаивает на экстренном вступлении в НАТО. По его словам, для страны важно, чтобы были определены условия и названа дата присоединения к Североатлантическому альянсу. В то же время посол РФ назвал вступление Украины в НАТО неприемлемым для России.
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