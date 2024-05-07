Дразнить медведя: Когда НАТО введёт войска на Украину Неотвратимое продвижение ВС РФ в зоне спецоперации и освобождение Украины заставило Запад ввести новый элемент борьбы. Началась информационная кампания, которая готовит общество к вводу войск НАТО на Украину. Для чего это делается — Life.ru рассказали эксперты. 6 мая, 21:21 Учения стран НАТО. Обложка © Getty Images / Sean Gallup

В Конгрессе США допустили отправку войск на Украину в случае поражения ВСУ. Однако к вечеру Госдеп заявил, что CША признают Владимира Путина президентом РФ, а звучащие в американском парламенте заявления — не состоятельны. Ранее, о нарушении Россией неких "красных линий" написала крупнейшая итальянская газета La Repubblica, отметив, что это станет поводом для ввода контингента НАТО. Ну а главным дирижером всей информационной кампании стал глава Франции Эмманюэль Макрон, упомянувший ещë в марте об отправке французского легиона в зону СВО.

В ответ Россия начала учения по применению тактического ядерного оружия в Южном военном округе. Кроме того, до английского посла была доведена информация о том, что заявления британского министра Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России при помощи оружия из Великобритании вызовут ответные удары ВС РФ по военным объектам королевства.





Ради чего НАТО хочет вести войска на Украину

Западу важно сохранить условное пространство, которое будет называться Украиной и находиться под контролем НАТО. Дискурс о введении войск Альянса в зону конфликта уже легализирован. Это не бред Макрона, а решение, которое будет приниматься на национальном уровне соответствующими правительствами. Подобная риторика продлится в фоновом режиме ещё определённое время, считает профессор НИУ ВШЭ, политолог-американист Дмитрий Евстафьев. По его словам, запугать Россию вводом натовских войск на Украину у западных политиков не получится, так как они и так уже там, а ВС РФ их планомерно уничтожают.

— Подобные заявления преследуют две цели. Первая — попытка легализовать присутствие военнослужащих НАТО в зоне СВО в форме инструкторов, добровольцев, волонтёров и активистов. Речь идёт о реальных военнослужащих стран Альянса, которые выполняют технические, разведывательные функции и задачи боевого управления. Они гибнут в связи со своей службой на полях Украины, — прокомментировал Life.ru Дмитрий Евстафьев. — Вторая цель — подготовка общественного мнения для больших стран к тому, чтобы всё-таки принять решение о вводе войск на Украину.

Эксперт объясняет, что идёт активная "накачка" аудитории Европы и США. Мол, единственный способ остановить Россию, которая вот-вот нападёт на ЕС, это только ввести войска, которые могут быть взяты только из наличного боеготового состава войск НАТО. В то же время Запад решил заменить Зеленского на более контролируемую фигуру, полагает Дмитрий Евстафьев, и многое зависит от темпов развала режима Зеленского США и Британией.

— Авангард сноса фигуры Зеленского возглавляет Лондон. Вашингтон идёт вторым номером. Их цель заменить главу киевского режима на более вменяемого и эффективного менеджера, потому что нынешняя структура и политической власти Украины, и военного управления не даёт никаких шансов Западу на успех, — отмечает Евстафьев.

Эксперт добавляет, что касается присутствия военных НАТО на территории Украины, то оно будет принято, вероятнее всего, в самое ближайшее время. Потому что на выборы Соединённых Штатов элите демпартии нужно выходить уже с готовым решением по Украине.

— Мы прекрасно понимаем, формально это будут, скорее всего, войска европейских стран, НАТО. Но они ничего не смогут сделать без американской логистической поддержки, вооружения, разведки и связи США, — сказал Евстафьев, напомнив, что решение должно быть принято до съезда Демократической партии США, которая наконец определится с кандидатом в президенты Демократической партии США.

Какие подразделения введёт НАТО на Украину

Среди стран, которые готовы под флагом НАТО ввести войска на Украину, — Литва, Латвия, Эстония, Польша и Франция. При этом Париж берёт на себя очень важную роль — застрельщика "охоты", считает военный эксперт Сергей Судаков.

— Изначально Макрон заявлял об участии Французского легиона. Первые 2000 военных — это только инженерные войска, которые могут прийти на территорию Украины, чтобы подготовить определённый базис, куда затем передислоцируют от 20 до 60 тысяч человек, — считает Судаков. — Они будут перемещены, скорее всего, на запад Украины. Но приоритетным для Запада является противоположный берег Днепра, где они будут создавать особое командование.

Солдат НАТО. Фото © Getty Images / Sean Gallup

Эксперт отмечает, что сформированная за два года группировка в НАТО на восточном фланге насчитывает порядка 100 тысяч человек. И вряд ли это будут только французы.

— Дело в том, что уже на протяжении нескольких лет силы НАТО проводили слаживание. И у них есть в резерве от 100 до 300 тысяч резервов, кто готов к боевому противостоянию. Но любое нахождение военных НАТО на Украине — означает вступление западного блока в войну, — пояснил Судаков.

Управление эскалацией

Стоит напомнить, что накануне этих событий, 22 февраля 2024 года частная разведывательная компания RAND Corporation, которую называют западным think-tank, опубликовала доклад "Управление эскалацией между ядерными державами", где авторы обсудили сценарии, в каких случаях главы государств побоятся применять ЯО. Исследователи разобрали, что может помешать лидерам стран использовать атомные бомбы в боевых действиях и как сделать их "более терпимыми к ядерным угрозам". А механизм давления RAND обозначил как "Вызов Златовласки".

Ядерные боеголовки. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В тексте подробно разбираются sweet spot — оптимальные зоны, в которых могут взаимодействовать США, оказывая давление на противника. В то же время именно эти зоны, по мнению авторов, и помогут Штатам беспрепятственно выйти из эскалации без потерь. Поэтому и проведена параллель с главной героиней сказки "Златовласка и три медведя", хулиганившей в доме медведей и сбежавшей оттуда без ущерба для себя. Учитывая, что клиентами организации являются Пентагон, Госдеп США и американский ВПК, не сложно понять, что такое исследование, возможно, легло в основу происходящих событий.

Западный обыватель и налогоплательщик давно устал от военного конфликта, наблюдая, как всё американское и европейское оружие на полях Украины мгновенно утилизируется Армией России. Вопросы, которые западные политики больше не могут игнорировать, мешают производителям ВПК, цель которых — продолжать поставлять оружие на Украину, напоминает офицер запаса ФСБ, глава частной разведывательной компании Роман Ромачев.

— Теперь, когда европейцев и американцев пугают тем, что Москва может якобы перейти к красной линии, и тогда Западу придётся ввести войска на Украину, является шантажом. Так как предлагает гражданам Запада либо пойти непосредственно на линию фронта в качестве живой силы, либо согласиться на продолжение поставок вооружения. То есть это в первую очередь информационная операция, нацеленная на своё население, которое опасается прямого столкновения с Армией России, — говорит Роман Ромачев. — А главные бенефициары этой промывки мозгов — американский и европейский ВПК, которые получают миллиарды долларов из-за конфликта на Украине.

В то же время подобная тактика информационной накачки населения имеет ещё одну цель — повышение порога войны в рамках концепции противоборства в "серой зоне", считает военный эксперт Максим Ювачёв.

— Порог войны повышается через провоцирование военного конфликта средней или высокой интенсивности. Когда инициатор переходит к активным действиям в "серой зоне", выходя за рамки дипломатических отношений, но используя классическое военное воздействие. Это открывает перед ним широкий спектр гибридных мер воздействия на своих оппонентов в будущем, в том числе и в отношении Китая, — считает Ювачёв. — Необходимо учесть, что одним из ключевых факторов, который вынуждает США использовать такие методы является достигнутый Россией в 2021 году ядерный паритет с НАТО. Это подтверждают исследования Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Тем не менее, отмечает эксперт, США не намерены полностью отказываться от ядерного давления на Россию. И в настоящее время оно реализуется противником в форме информационного запугивания европейцев и американцев применением Москвой тактического ядерного оружия. В числе прочих, данный нарратив заводится для западной аудитории через рекомендации Атлантического совета.

Введёт ли НАТО войска на Украину? 0 Нет, это информационная операция. Да, перед выборами в США. Натовские войска и так в зоне СВО.

Авторы Елена Ладилова