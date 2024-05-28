"Деменцией не страдал": Путин вспомнил о переговорах с генсеком НАТО после призыва бить по России
Путин порассуждал о деменции генсека НАТО, призвавшего бить по РФ оружием Запада
Президент России Владимир Путин и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель, Zumа
Президент России Владимир Путин вспомнил о переговорах с нынешним генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во время его нахождения на посту премьера Норвегии. Тогда он "деменцией не страдал", заметил российский лидер в ответ на просьбу журналистов в Ташкенте прокомментировать слова политика о возможности Украины наносить удары западным оружием по территории РФ.
"Я, честно говоря, не знаю, что там говорит генсек НАТО. Он когда был премьер-министром Норвегии, мы с ним общались, решали непростые вопросы по Баренцеву морю и другие и в общем могли договариваться. На тот момент — я просто уверен в этом — деменцией не страдал никакой", — заметил Путин.
Напомним, ранее Столтенберг выступил с призывом разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по российской территории. По его словам, отказывать киевскому режиму в этом — значит "усложнять оборону" ВСУ. Позже Столтенберг вновь заявил об этом. Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи уличил главу альянса в превышении полномочий.