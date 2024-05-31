"Ещё есть время": В Венгрии призвали предотвратить войну НАТО и России
Сийярто: НАТО готовится к войне с Россией, однако её ещё можно предотвратить
Петер Сийярто. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / MARTIN DIVISEK
НАТО готовится к прямому столкновению с Россией, однако "всё ещё есть время", чтобы остановить этот "военный экспресс". Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Военный экспресс отошёл от предпоследней станции, и теперь не нужно задумываться о том, как он доберётся до конечной остановки", — сказал он.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявил, что Запад с каждой неделей "всё ближе" подходит к войне с Россией. По его словам, стремление НАТО втянуть в противостояние европейские страны абсурдно.