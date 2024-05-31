НАТО готовится к прямому столкновению с Россией, однако "всё ещё есть время", чтобы остановить этот "военный экспресс". Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Военный экспресс отошёл от предпоследней станции, и теперь не нужно задумываться о том, как он доберётся до конечной остановки", — сказал он.