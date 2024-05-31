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31 мая, 12:08

"Ещё есть время": В Венгрии призвали предотвратить войну НАТО и России

Сийярто: НАТО готовится к войне с Россией, однако её ещё можно предотвратить

Петер Сийярто. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / MARTIN DIVISEK

Петер Сийярто. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / MARTIN DIVISEK

НАТО готовится к прямому столкновению с Россией, однако "всё ещё есть время", чтобы остановить этот "военный экспресс". Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Военный экспресс отошёл от предпоследней станции, и теперь не нужно задумываться о том, как он доберётся до конечной остановки", — сказал он.

Венгрию ужаснули рассуждения ЕС и НАТО о вступлении в войну с Россией
Венгрию ужаснули рассуждения ЕС и НАТО о вступлении в войну с Россией

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявил, что Запад с каждой неделей "всё ближе" подходит к войне с Россией. По его словам, стремление НАТО втянуть в противостояние европейские страны абсурдно.

Матвей Константинов
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