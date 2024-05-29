Венгрию ужаснули рассуждения ЕС и НАТО о вступлении в войну с Россией
Сийярто: Венгрия в ужасе от заявлений о вводе войск на Украину странами Европы
Венгрию приводят в ужас заявления некоторых европейских политических деятелей по поводу Украины. Такая политика может привести к полномасштабной войне с Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время выступления на пресс-конференции в Минске по итогам встречи с белорусским коллегой Сергеем Алейником.
"Честно скажу, что мы в Венгрии в ужасе от заявлений, которые угрожают эскалацией военных действий. От заявлений о том, что государства – члены ЕС или НАТО могут ввести войска на Украину. Я в ужасе от заявлений о возможном применении ядерного оружия. Я также в ужасе от заявлений о введении обязательного призыва на военную службу в Европе", — сокрушался глава венгерского МИД.
Он уверен, что украинский кризис не разрешить военным путём, нужны мирные переговоры. Министр также признал провальной политику санкций в отношении России и Белоруссии. Сийярто обещал противодействовать дальнейшим рестрикциям ЕС, которые могут навредить экономике Венгрии и её взаимодействию с Россией и Белоруссией.
Венгрия не впервые обращает внимание на то, что Запад готовится к военной конфронтации с РФ. Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в кулуарах НАТО всё чаще возникают обсуждения возможного вступления европейских стран в войну с Россией. Однако венгерские власти открещиваются от заявлений своих коллег по типу Эмманюэля Макрона, который недавно призвал всех европейцев быть готовыми "сдерживать русских", или лидеров США, которые продолжают строить планы о том, как будет проходить их война с Россией.
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