Венгрию ужаснули рассуждения ЕС и НАТО о вступлении в войну с Россией

Венгрию приводят в ужас заявления некоторых европейских политических деятелей по поводу Украины. Такая политика может привести к полномасштабной войне с Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время выступления на пресс-конференции в Минске по итогам встречи с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

"Честно скажу, что мы в Венгрии в ужасе от заявлений, которые угрожают эскалацией военных действий. От заявлений о том, что государства – члены ЕС или НАТО могут ввести войска на Украину. Я в ужасе от заявлений о возможном применении ядерного оружия. Я также в ужасе от заявлений о введении обязательного призыва на военную службу в Европе", — сокрушался глава венгерского МИД.