Ветеран ВС США заметил у Госдепа жажду "большой войны" с Россией
Ветеран ВС США Крапивник заявил, что Блинкен и Нуланд хотят большой войны
Разрядка обстановки, вызванной украинским кризисом, пока не предвидится. Конфликт будет становиться лишь острее, поскольку американское руководство желает "большой войны" с Россией. Такое мнение высказал отставной майор ВС США Станислав Крапивник в беседе с радио Sputnik.
Крапивник заявил, что новые американские танки на Украину будут поставлять сразу с экипажем внутри, поскольку ситуация, по его мнению, идёт к большой войне. По его мнению, к такому сценарию стремятся бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и действующий глава Госдепа Энтони Блинкен.
"Эскалация будет идти только в одну сторону, никакой деэскалации не будет. Деэскалацией даже не пахнет. Дьявольская корова Нуланд, Блинкен, все остальные хотят войну", — считает военный.
Офицер припомнил слова президента США Джо Байдена о том, что мир никогда не был так близок к ядерному Армагеддону, как сейчас. Как заметил Крапивник, слова "старика-маразматика" стали настоящим признанием и всех шокировали.
"Правда выскочила в конце концов. Но большинство людей там не понимают, даже среди элиты большинство не понимает, насколько всё близко к большой войне", — сказал майор в отставке.
Обсуждения в Вашингтоне по поводу предоставления разведданных со спутников о военных целях в глубине российской территории, а также вопрос о разрешении украинской армии атаковать их американским оружием, в частности ракетами ATACMS дальностью в 550 километров, лишь усугубляют и без того трудную ситуацию, говорит Крапивник. По его словам, именно американские солдаты ведут огонь этими ракетами из РСЗО HIMARS, а Киев получил их в своё распоряжение лишь формально. Ни один украинец не притрагивается к ним — это делают американцы. Уже на данном этапе ВС США воюют с Российской армией, утверждает отставной майор.
Новый виток обострения украинского конфликта мир получил, когда в СМИ просочились новости о том, что Украина просит США разрешить ей использовать американское оружие для ударов вглубь России и помочь с выбором целей, предоставив данные со спутников. В Белом доме от этой инициативы открестились, заявив, что не одобряют рвение киевской власти атаковать их оружием российские земли. Об этом же заявил Блинкен, который утверждает, что американское руководство не даёт Киеву возможности для такого рода бомбардировок. Однако некоторые политики в Америке не могут жить без нагнетания обстановки и требуют, чтобы госсекретарь США повлиял на советника по вопросам нацбезопасности, чтобы тот удовлетворил просьбу властей Украины.
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