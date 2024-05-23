Ветеран ВС США заметил у Госдепа жажду "большой войны" с Россией

Разрядка обстановки, вызванной украинским кризисом, пока не предвидится. Конфликт будет становиться лишь острее, поскольку американское руководство желает "большой войны" с Россией. Такое мнение высказал отставной майор ВС США Станислав Крапивник в беседе с радио Sputnik.

Крапивник заявил, что новые американские танки на Украину будут поставлять сразу с экипажем внутри, поскольку ситуация, по его мнению, идёт к большой войне. По его мнению, к такому сценарию стремятся бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и действующий глава Госдепа Энтони Блинкен.

"Эскалация будет идти только в одну сторону, никакой деэскалации не будет. Деэскалацией даже не пахнет. Дьявольская корова Нуланд, Блинкен, все остальные хотят войну", — считает военный.

Офицер припомнил слова президента США Джо Байдена о том, что мир никогда не был так близок к ядерному Армагеддону, как сейчас. Как заметил Крапивник, слова "старика-маразматика" стали настоящим признанием и всех шокировали.

"Правда выскочила в конце концов. Но большинство людей там не понимают, даже среди элиты большинство не понимает, насколько всё близко к большой войне", — сказал майор в отставке.