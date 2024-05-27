Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России

Власти Венгрии официально заявили об отказе поддержать 14-й пакет санкций Евросоюза против России, потому что в нынешнем виде документ противоречит интересам Будапешта в области энергетики. Об этом решении журналистов проинформировал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

"Предложенный пакет полностью противоречит экономическим интересам Венгрии и наверняка поставил бы под угрозу безопасность её энергоснабжения. Поэтому этот пакет санкций в таком виде венгерское правительство не примет", — сообщил он.

Ранее в понедельник министры иностранных дел 27 стран – членов Евросоюза утвердили новый санкционный режим против России. Документ ещё не опубликован, но, как пишут СМИ, он позволит вводить ограничения против физических и юридических лиц, нарушающих, по мнению сообщества, права человека и ответственных за "преследование оппозиции". Какие меры касаются именно отраслей энергетики, пока неизвестно, но ранее Евросоюз намеревался включить в 14-й пакет санкций запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ).