Главы МИД ЕС утвердили новый санкционный режим против России

Министры иностранных дел 27 стран – членов Евросоюза утвердили новый санкционный режим против России, пишет DPA со ссылкой на дипломатические источники. Он позволит вводить ограничения против физических и юридических лиц, нарушающих, по мнению сообщества, права человека и ответственных за "преследование оппозиции".

В частности, меры включают замораживание активов и запрет на въезд в страны объединения. В качестве первого шага планируется введение рестрикций против порядка 20 лиц и организаций.