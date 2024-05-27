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Регион
27 мая, 09:55

Главы МИД ЕС утвердили новый санкционный режим против России

Министры иностранных дел 27 стран – членов Евросоюза утвердили новый санкционный режим против России, пишет DPA со ссылкой на дипломатические источники. Он позволит вводить ограничения против физических и юридических лиц, нарушающих, по мнению сообщества, права человека и ответственных за "преследование оппозиции".

В частности, меры включают замораживание активов и запрет на въезд в страны объединения. В качестве первого шага планируется введение рестрикций против порядка 20 лиц и организаций.

В G7 заявили о желании продолжить введение антироссийских санкций
В G7 заявили о желании продолжить введение антироссийских санкций

Ранее Евросоюз расширил антироссийские санкции. По предложению Чехии ограничения вводят против продюсера Артёма Марчевского, портала Voice of Europe и оппозиционера, председателя движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.

США пригрозили иностранным банкам санкциями за работу в России
США пригрозили иностранным банкам санкциями за работу в России
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Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Матвей Константинов
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