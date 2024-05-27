Главы МИД ЕС утвердили новый санкционный режим против России
Министры иностранных дел 27 стран – членов Евросоюза утвердили новый санкционный режим против России, пишет DPA со ссылкой на дипломатические источники. Он позволит вводить ограничения против физических и юридических лиц, нарушающих, по мнению сообщества, права человека и ответственных за "преследование оппозиции".
В частности, меры включают замораживание активов и запрет на въезд в страны объединения. В качестве первого шага планируется введение рестрикций против порядка 20 лиц и организаций.
Ранее Евросоюз расширил антироссийские санкции. По предложению Чехии ограничения вводят против продюсера Артёма Марчевского, портала Voice of Europe и оппозиционера, председателя движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.
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