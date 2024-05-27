ЕС ввёл санкции против Медведчука
Виктор Медведчук. Обложка © ТАСС / Анна Марченко
Евросоюз в очередной раз расширил антироссийские санкции. По предложению Чехии в список вошли оппозиционер, председатель движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, продюсер Артём Марчевский и портал Voice of Europe.
"Все ограничения, которые по отношению к ним ранее ввела Чехия, теперь действуют во всех 27 государствах – членах ЕС", — подчеркнули в пресс-службе МИД Чехии.
Напомним, чешский портал Voice of Europe вошёл в список СМИ, которые собирались запретить в Евросоюзе. Также в нём — "Российская газета", "Известия" и РИА "Новости". Мера является частью стратегии Брюсселя по борьбе с "пророссийскими взглядами" в преддверии голосования в Европарламент.