ЕС ввёл санкции против Медведчука

Евросоюз в очередной раз расширил антироссийские санкции. По предложению Чехии в список вошли оппозиционер, председатель движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, продюсер Артём Марчевский и портал Voice of Europe.

"Все ограничения, которые по отношению к ним ранее ввела Чехия, теперь действуют во всех 27 государствах – членах ЕС", — подчеркнули в пресс-службе МИД Чехии.