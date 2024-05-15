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Регион
15 мая, 15:33

В ЕС запретят три российских СМИ и "Голос Европы"

ЕС согласовал запрет доступа к РГ, "Известиям", РИА "Новости" и Voice of Europe

Послы Евросоюза в среду, 15 мая, постановили запретить доступ на территории ЕС к трём российским и одному европейскому СМИ. Речь идёт о "Российской газете", "Известиях", РИА "Новости" и чешском портале Voice of Europe, который обвиняется в распространении "пророссийской информации".

"Послы Евросоюза достигли политической договорённости о запрете доступа к четырём российским СМИ — двум газетам и одному новостному агентству, а также порталу Voice of Europe", — отметил в беседе с журналистами дипломатический источник в Брюсселе.

Теперь данная мера должна быть утверждена министрами иностранных дел Евросоюза. Она может быть исполнена в рамках 14-го пакета антироссийских санкций, который пока не согласован. Еврокомиссия призывает к введению запрета до выборов в Европарламент 6–9 июня, поэтому некоторые источники считают, что ограничения будут запущены самостоятельно, до 14-го пакета. К слову, запрет гражданам Евросоюза на доступ к российским СМИ — часть стратегии ЕК по борьбе с "пророссийскими взглядами" в преддверии голосования.

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Также Евросоюз собирается включить в 14-й пакет санкций запрет на поставки российского СПГ. А до этого в США признались, что хотят санкциями задушить проект "Арктик СПГ-2". Но такой сценарий маловероятен, ведь российская экономика уже доказала устойчивость к ограничениям.

Обложка ©

Unsplash / Guillaume Perigois

Никита Осипов
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