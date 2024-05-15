В ЕС запретят три российских СМИ и "Голос Европы"

Послы Евросоюза в среду, 15 мая, постановили запретить доступ на территории ЕС к трём российским и одному европейскому СМИ. Речь идёт о "Российской газете", "Известиях", РИА "Новости" и чешском портале Voice of Europe, который обвиняется в распространении "пророссийской информации".

"Послы Евросоюза достигли политической договорённости о запрете доступа к четырём российским СМИ — двум газетам и одному новостному агентству, а также порталу Voice of Europe", — отметил в беседе с журналистами дипломатический источник в Брюсселе.

Теперь данная мера должна быть утверждена министрами иностранных дел Евросоюза. Она может быть исполнена в рамках 14-го пакета антироссийских санкций, который пока не согласован. Еврокомиссия призывает к введению запрета до выборов в Европарламент 6–9 июня, поэтому некоторые источники считают, что ограничения будут запущены самостоятельно, до 14-го пакета. К слову, запрет гражданам Евросоюза на доступ к российским СМИ — часть стратегии ЕК по борьбе с "пророссийскими взглядами" в преддверии голосования.