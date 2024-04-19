В МВФ признали, что экономика РФ доказала свою устойчивость в условиях санкций

За последние два года экономика России показала устойчивость перед многочисленными санкциями Запада. Об этом говорится в докладе европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ), посвящённом перспективам экономического развития региона.

Эксперты МВФ указали, что устойчивость экономики РФ объясняется несколькими факторами, в частности тем, что объёмы российского экспорта нефти остались стабильными, несмотря на многочисленные ограничения. В докладе также говорится, что санкции привели к необходимости перестройки экономики страны. Так, импортные товары были замещены отечественными, что приводит к инвестициям в новые производственные мощности. Кроме того, в МВФ отметили рост частного потребления в РФ, связанный с высокими темпами роста кредитования и рекордно низкой безработицей.