В США признались, что хотят задушить санкциями российский проект "Арктик СПГ-2"

Американские власти сосредоточены на том, чтобы не дать России развивать новые энергетические проекты. Как сообщил помощник госсекретаря по энергетике Джеффри Пайетт, цель Вашингтона — добиться того, чтобы проект компании "Новатэк" по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ-2" умер из-за санкций.

"Мы хотим гарантировать, что "Арктик СПГ-2" умрёт. Очень сосредоточены на том, чтобы Россия не смогла разработать новые проекты для перенаправления газа, который она ранее отправляла в Европу", — приводит газета The Wall Street Journal его слова.

Пайетт подчеркнул, что Америке уже удалось добиться некоторых результатов. Так, южнокорейская верфь Hanwha Ocean якобы прекратила сотрудничество с заказчиком, из-за чего ему не были переданы три готовых судна, а строительство оставшихся газоводов было приостановлено. Также Вашингтон пытается заблокировать поставку в РФ мембранных систем, которые нужны для обшивки газохранилища.