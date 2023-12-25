Российский проект "Арктик СПГ-2" лишился иностранных инвесторов, пишут СМИ
"Ъ": Проект "Арктик СПГ-2" лишился инвесторов из Франции, Японии и Китая
Российский проект "Арктик СПГ-2" лишился акционеров из Франции, Китая и Японии на фоне американских санкций. Об этом сообщила газета "Коммерсант".
По её данным, о выходе из проекта компании "Новатэк" по добыче природного газа и по производству СПГ на Гыданском полуострове заявили китайские компании CNPC и CNOOC, а также французская фирма TotalEnergies и консорциум японских организаций Mitsui и JOGMEC.
Таким образом, они отказались финансировать завод и выполнять контракты на поставку сжиженного природного газа. Отмечается, что каждый акционер мог получать до двух миллионов тонн топлива в год.
Как уже рассказывал Лайф, ещё в ноябре помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт назвал целью Вашингтона прекращение существования российского проекта "Арктик СПГ – 2", который реализует строительство завода по СПГ. Он заявлял, что Америка готова на всё, чтобы снизить доходы Москвы от экспорта нефти и газа. В Кремле призвали обратить особое внимание на его слова, ведь ранее подобное высказывание американская сторона позволила по "Северным потокам", которые вскоре были взорваны.