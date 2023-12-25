Российский проект "Арктик СПГ-2" лишился иностранных инвесторов, пишут СМИ

Российский проект "Арктик СПГ-2" лишился акционеров из Франции, Китая и Японии на фоне американских санкций. Об этом сообщила газета "Коммерсант".

По её данным, о выходе из проекта компании "Новатэк" по добыче природного газа и по производству СПГ на Гыданском полуострове заявили китайские компании CNPC и CNOOC, а также французская фирма TotalEnergies и консорциум японских организаций Mitsui и JOGMEC.

Таким образом, они отказались финансировать завод и выполнять контракты на поставку сжиженного природного газа. Отмечается, что каждый акционер мог получать до двух миллионов тонн топлива в год.