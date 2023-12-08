ЕС готовит новый законопроект, который позволит выходить из контрактов с поставщиками газа из РФ

Евросоюз разрабатывает новый законопроект, в котором хочет предоставить странам-членам право запрещать компаниям из России и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документ, предложенный Брюсселем.

"ЕС собирается предоставить государствам-членам полномочия прекращать импорт газа из России и Белоруссии. <...> Согласно проекту юридического текста, предложенному Брюсселем <...>, любая страна-член сможет запретить компаниям из России и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ", — пишет издание.

По словам высокопоставленного чиновника блока, предложенная инициатива может открыть возможность для энергетических компаний в Европе автономно расторгать контракты с поставщиками газа из России. В этом случае не придётся выплачивать компенсацию без необходимости, добавили в издании.

Также в законопроекте подчёркивается, что страны – члены ЕС смогут ограничивать доступ к их инфраструктуре частично или полностью. Однако последний вариант возможен, если такое решение оправдано. По информации издания, обсуждение и принятие законопроекта может произойти уже 8 декабря. Однако сперва окончательную версию инициативы должен одобрить Европейский парламент (ЕП) и страны – члены организации.