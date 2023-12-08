ЕС готовит новый законопроект, который позволит выходить из контрактов с поставщиками газа из РФ
FT: Брюссель разрешит странам ЕС блокировать импорт газа из РФ и Белоруссии
Евросоюз разрабатывает новый законопроект, в котором хочет предоставить странам-членам право запрещать компаниям из России и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документ, предложенный Брюсселем.
"ЕС собирается предоставить государствам-членам полномочия прекращать импорт газа из России и Белоруссии. <...> Согласно проекту юридического текста, предложенному Брюсселем <...>, любая страна-член сможет запретить компаниям из России и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ", — пишет издание.
По словам высокопоставленного чиновника блока, предложенная инициатива может открыть возможность для энергетических компаний в Европе автономно расторгать контракты с поставщиками газа из России. В этом случае не придётся выплачивать компенсацию без необходимости, добавили в издании.
Также в законопроекте подчёркивается, что страны – члены ЕС смогут ограничивать доступ к их инфраструктуре частично или полностью. Однако последний вариант возможен, если такое решение оправдано. По информации издания, обсуждение и принятие законопроекта может произойти уже 8 декабря. Однако сперва окончательную версию инициативы должен одобрить Европейский парламент (ЕП) и страны – члены организации.
А ранее Лайф писал, что глава "Газпрома" Алексей Миллер разоблачил "гордую" ложь европейских стран о полном отказе от российского голубого топлива. По его словам, российский газ всё равно продолжает поступать во многие страны, в том числе через хаб в Австрии, несмотря на якобы заявленный отказ от него.
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