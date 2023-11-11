Миллер разоблачил "гордую" ложь европейских стран о полном отказе от российского газа

Глава "Газпрома" Алексей Миллер разоблачил "гордую" ложь европейских стран о полном отказе от российского голубого топлива. Он рассказал, что в действительности газ продолжает поступать в ЕС, в том числе через хаб в Австрии.

Миллер заявил о поставках газа из России в страны ЕС, якобы отказавшиеся от него. Видео © t.me / zarubinreporter

"Молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. Разменные своповые операции достаточно распространены, и мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, которые провозгласили отказ от потребления российского газа", — сказал он в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой журналист Павел Зарубин выложил в своём телеграм-канале.

По словам Миллера, "Газпром" по контрактам поставляет газ в Европу в австрийский хаб, с которого он идёт в другие страны ЕС, а также в государства Юго-Восточной Европы. Он подчеркнул, что российское голубое топливо есть на европейском рынке "в немалых объёмах". Речь идёт даже о тех членах ЕС, которые декларируют, что на их рынке российского газа нет, добавил он.