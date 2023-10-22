"Газпром" будет поставлять в Венгрию дополнительные объёмы газа

"Газпром" по договорённости будет поставлять дополнительные объёмы газа в Венгрию предстоящей зимой. Соответствующее заявление сделал глава российской компании Алексей Миллер.

"По этому году дополнительный объём уже составил 1,3 миллиарда кубометров газа. И у нас есть договорённость о том, что мы будем поставлять на постоянной основе дополнительные объёмы в осенне-зимний период предстоящей зимы", — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Глава "Газпрома" добавил, что эти поставки будут происходить на постоянной основе. Вместе с тем Миллер подчеркнул, что "Газпром" в экономическом плане "так же силён, как и прежде". По его словам, в текущем году компания поставит в Китай ещё 600 миллионов кубометров газа.