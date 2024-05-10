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10 мая, 01:37

Пять стран Евросоюза решили усилить мониторинг антироссийских санкций

Финляндия, Польша и страны Балтии подписали договор по санкциям против России

Страны Балтии совместно с Финляндией и Польшей подписали документ об усилении контроля за соблюдением санкций против России. Соответствующая информация следует из заявления финской таможни.

Соглашение между Финляндией, Эстонией, Литвой, Латвией и Польшей было подписано в Вильнюсе 9 мая. Оно предусматривает усиление мониторинга санкций Евросоюза в отношении РФ и обмен сведениями на этот счёт.

"Подписанным соглашением мы хотим показать другим государствам и компаниям важность тесного сотрудничества для эффективного санкционного контроля, а также внести свой вклад в повышение эффективности санкций", — приводятся в заявлении слова гендиректора финской таможни Сами Ракшита.

В Финляндии арестовали российских студентов, заподозренных в обходе санкций
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Ранее Life.ru писал, что Евросоюз собирается включить в 14-й пакет санкций запрет на поставки российского СПГ. А до этого в США признались, что хотят санкциями задушить проект "Арктик СПГ-2". Однако такой сценарий маловероятен, так как экономика РФ уже доказала свою устойчивость к ограничениям.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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