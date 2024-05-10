Пять стран Евросоюза решили усилить мониторинг антироссийских санкций

Страны Балтии совместно с Финляндией и Польшей подписали документ об усилении контроля за соблюдением санкций против России. Соответствующая информация следует из заявления финской таможни.

Соглашение между Финляндией, Эстонией, Литвой, Латвией и Польшей было подписано в Вильнюсе 9 мая. Оно предусматривает усиление мониторинга санкций Евросоюза в отношении РФ и обмен сведениями на этот счёт.