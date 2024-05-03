Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 15:08

В Финляндии арестовали российских студентов, заподозренных в обходе санкций

Суд в Финляндии арестовал россиян по делу о вывозе товаров двойного назначения

В Финляндии арестовали трёх россиян, которых задержали по подозрению в вывозе за рубеж товаров двойного назначения. Об этом сообщает местное издание Kaleva.

"Окружной суд постановил заключить под стражу молодых людей из России, подозреваемых в вывозе военного оборудования из Финляндии",  пишет издание.

Уточняется, что задержанными являются двое 25-летних мужчин и 18-летняя девушка — студенты профессионального училища. Полиция задержала их 30 апреля. В настоящее время ещё неизвестны детали расследования о том, какие именно товары подозреваемые вывозили из Финляндии и куда. Студентам грозит тюремный срок от четырёх месяцев до четырёх лет.

В Госдуме напомнили Финляндии о её российском прошлом после скандального заявления о Калининграде
В Госдуме напомнили Финляндии о её российском прошлом после скандального заявления о Калининграде

Ранее Life.ru писал, что на Кубани педагог организовала контрабанду военных прицелов в Японию и США. Злоумышленницей оказалась 42-летняя преподавательница одного из краснодарских учебных заведений.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Финляндия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров