В Финляндии арестовали российских студентов, заподозренных в обходе санкций

В Финляндии арестовали трёх россиян, которых задержали по подозрению в вывозе за рубеж товаров двойного назначения. Об этом сообщает местное издание Kaleva.

"Окружной суд постановил заключить под стражу молодых людей из России, подозреваемых в вывозе военного оборудования из Финляндии", — пишет издание.

Уточняется, что задержанными являются двое 25-летних мужчин и 18-летняя девушка — студенты профессионального училища. Полиция задержала их 30 апреля. В настоящее время ещё неизвестны детали расследования о том, какие именно товары подозреваемые вывозили из Финляндии и куда. Студентам грозит тюремный срок от четырёх месяцев до четырёх лет.