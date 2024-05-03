Высказывания западных политиков относительно Калининградской области становятся всё более абсурдными и на данный момент граничат с неадекватностью. Это заметил пресс-секретарь губернатора российского субъекта Дмитрий Лысков, комментируя предложение кандидата в Европарламент от Финляндии Мики Аалтолы усложнить РФ доступ к региону.

В беседе с NEWS.ru Лысков напомнил, что наземные и воздушные пути в область были абсолютно волюнтаристским способом ограничены странами Прибалтики и в первую очередь Литвой, из-за чего пассажиропоток калининградского аэропорта Храброво прилично вырос.

Так, только авиакомпании группы "Аэрофлот" совершают около 20 рейсов в сутки, причём из-за ограничений они вынуждены летать над нейтральными водами Балтийского моря, не испытывая при этом никаких трудностей с навигацией через систему GPS.

"А теперь хочется спросить наших финских соседей, а чем отличается модуль GPS в Boeing или Airbus "Аэрофлота" и, например, Finnair? Ответ простой — ничем. Поэтому, прежде чем делать подобные заявления, советуем всем открыть любое приложение для отслеживания пассажирских самолётов и посмотреть на маршруты, иначе есть риск попасть в нелепую ситуацию", — заявил Лысков.

А первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий объяснил скандальное заявление финского политика желанием "юных членов" НАТО показать себя ярыми русофобами в ряду других "сумасшедших": Латвии, Литвы, Эстонии и Польши.

Однако Хельсинки забывает, что Калининградская область является субъектом России, и в случае любых действий, направленных на затруднение передвижения наших граждан, Москва примет меры для обеспечения их безопасности. Парламентарий отметил, что РФ никому никогда не мешала, и это её авиакомпании не могут летать через воздушное пространство Евросоюза и НАТО.