Самолёт Finnair не смог сесть в Тарту из-за проблем с GPS
ATR-72 авиакомпании Finnair. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Yasenka Chrestina
Пассажирский ATR-72 авиакомпании Finnair не смог приземлиться в эстонском Тарту из-за проблем в работе GPS, пишет ERR. Инцидент произошёл в ночь на 26 апреля, посадка рейса AY1045 ожидалась в 00:40 мск, однако пилоты самолёта были вынуждены вернуться в Финляндию. Судя по данным Flightradar24, в Хельсинки.
По словам представителя финского национального перевозчика, аэропорт Тарту — один из немногих, где для захода на посадку пилоты используют исключительно системы GPS. В то же время другие рейсы, следовавшие в город в пятницу, приземлились штатно.
Напомним, в последнее время в Европе начали обвинять РФ в якобы влиянии на работу GPS в районах, граничащих с нашей страной. На это жаловались, например в Польше, указывая на российские системы радиоэлектронной борьбы. А самолёт министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, пролетая недалеко от Калининградской области, на полчаса потерял сигнал. Кроме того, о таких "пакостях" заявляли в Швеции, призвав НАТО "действовать".