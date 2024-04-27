Самолёт Finnair не смог сесть в Тарту из-за проблем с GPS

Пассажирский ATR-72 авиакомпании Finnair не смог приземлиться в эстонском Тарту из-за проблем в работе GPS, пишет ERR. Инцидент произошёл в ночь на 26 апреля, посадка рейса AY1045 ожидалась в 00:40 мск, однако пилоты самолёта были вынуждены вернуться в Финляндию. Судя по данным Flightradar24, в Хельсинки.

По словам представителя финского национального перевозчика, аэропорт Тарту — один из немногих, где для захода на посадку пилоты используют исключительно системы GPS. В то же время другие рейсы, следовавшие в город в пятницу, приземлились штатно.