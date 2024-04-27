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27 апреля, 08:46

Самолёт Finnair не смог сесть в Тарту из-за проблем с GPS

ATR-72 авиакомпании Finnair. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Yasenka Chrestina

ATR-72 авиакомпании Finnair. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Yasenka Chrestina

Пассажирский ATR-72 авиакомпании Finnair не смог приземлиться в эстонском Тарту из-за проблем в работе GPS, пишет ERR. Инцидент произошёл в ночь на 26 апреля, посадка рейса AY1045 ожидалась в 00:40 мск, однако пилоты самолёта были вынуждены вернуться в Финляндию. Судя по данным Flightradar24, в Хельсинки.

По словам представителя финского национального перевозчика, аэропорт Тарту — один из немногих, где для захода на посадку пилоты используют исключительно системы GPS. В то же время другие рейсы, следовавшие в город в пятницу, приземлились штатно.

В действиях Финляндии и Прибалтики на российской границе увидели провокацию
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Напомним, в последнее время в Европе начали обвинять РФ в якобы влиянии на работу GPS в районах, граничащих с нашей страной. На это жаловались, например в Польше, указывая на российские системы радиоэлектронной борьбы. А самолёт министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, пролетая недалеко от Калининградской области, на полчаса потерял сигнал. Кроме того, о таких "пакостях" заявляли в Швеции, призвав НАТО "действовать".

Матвей Константинов
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