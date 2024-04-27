В действиях Финляндии и Прибалтики на российской границе увидели провокацию
Обозреватель Перла: Финны и прибалты намеренно провоцируют Москву
Торговый саботаж стран Прибалтики и Финляндии в отношении России — это часть вероятного плана. Такое мнение в беседе с "Царьградом" высказал обозреватель Андрей Перла, комментируя создание этими странами искусственных очередей на границе с Россией.
Он обратил внимание на то, что Финляндия, Латвия, Эстония и Литва использовали метод "итальянской забастовки", когда на таможне работало не 20 человек, а только двое — и без очередей уж точно не обходилось. Эксперт заявил, что сейчас таким образом эти страны пытаются задушить международную торговлю России. При этом, ссылаясь на утверждения источников издания, он добавил, что финны и прибалты намеренно провоцируют Москву.
"Существует план втягивания Белоруссии и России в вооружённый конфликт, чтобы на помощь пришли Финляндия, Польша, а затем и НАТО", — пояснил Перла.
Напомним, в трёх городах Финляндии — Хельсинки, Тампере и Лаппеенранте — состоялись митинги за открытие границы с Россией. Пикеты закончились задержаниями. Причиной этому стали события в ноябре 2023-го, когда власти Финляндии закрыли все КПП на границе с Россией, объяснив это решение якобы наплывом беженцев из третьих стран. А в апреле этого года Хельсинки решили оставить КПП закрытыми до особого уведомления. После этого врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов заявил, что Финляндия вместе со странами Балтии ведёт себя безобразно, создавая искусственные очереди на границе с Россией и саботируя прохождение грузов.
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