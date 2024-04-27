В действиях Финляндии и Прибалтики на российской границе увидели провокацию

Торговый саботаж стран Прибалтики и Финляндии в отношении России — это часть вероятного плана. Такое мнение в беседе с "Царьградом" высказал обозреватель Андрей Перла, комментируя создание этими странами искусственных очередей на границе с Россией.

Он обратил внимание на то, что Финляндия, Латвия, Эстония и Литва использовали метод "итальянской забастовки", когда на таможне работало не 20 человек, а только двое — и без очередей уж точно не обходилось. Эксперт заявил, что сейчас таким образом эти страны пытаются задушить международную торговлю России. При этом, ссылаясь на утверждения источников издания, он добавил, что финны и прибалты намеренно провоцируют Москву.