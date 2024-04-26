Российская таможня обвинила Финляндию, Латвию, Эстонию и Литву в безобразном поведении
Врио главы ФТС Давыдов: Страны Балтии и Финляндия саботируют прохождение грузов
Финляндия вместе со странами Балтии ведёт себя безобразно, создавая искусственные очереди на границе с Россией и саботируя прохождение грузов. Об этом заявил журналистам в пятницу, 26 апреля, врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.
В качестве примера такого безответственного поведения со стороны соседей он привёл ситуацию на пункте пропуска Бурачки – Терехово на российско-латвийской границе. Там около двух тысяч легковушек и грузовиков дожидаются своей очереди, чтобы попасть в Россию, а с той стороны пропускают за сутки немногим более ста машин. Выходит, что время ожидания на границе искусственно растягивается до 20 дней, а грузом, по словам Давыдова, может быть и скоропорт, и редкие лекарства, и какие-то другие товары первой необходимости.
"Латвия, Литва, Эстония, Финляндия — они ведут себя с точки зрения таможенных правил просто безобразно", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
Ранее в трёх городах Финляндии — Хельсинки, Тампере и Лаппеенранте — прошли митинги за открытие границы с Россией. Участники вышли на улицы с лозунгом "Возвращение к нормальности". Пикеты обернулись задержаниями. Напомним, что в ноябре 2023-го власти Финляндии закрыли все КПП на границе с Россией, объяснив это решение якобы наплывом беженцев из третьих стран. В начале апреля этого года Хельсинки решили оставить КПП закрытыми до особого уведомления.
ТАСС / Виталий Невар