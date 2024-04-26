Российская таможня обвинила Финляндию, Латвию, Эстонию и Литву в безобразном поведении

В качестве примера такого безответственного поведения со стороны соседей он привёл ситуацию на пункте пропуска Бурачки – Терехово на российско-латвийской границе. Там около двух тысяч легковушек и грузовиков дожидаются своей очереди, чтобы попасть в Россию, а с той стороны пропускают за сутки немногим более ста машин. Выходит, что время ожидания на границе искусственно растягивается до 20 дней, а грузом, по словам Давыдова, может быть и скоропорт, и редкие лекарства, и какие-то другие товары первой необходимости.