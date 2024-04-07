"Вернуться к нормальности": В Финляндии прошли митинги за открытие границы с Россией
В трёх городах Финляндии прошли митинги за открытие границы с Россией
В трёх городах Финляндии — Хельсинки, Тампере и Лаппеенранте — в воскресенье, 7 апреля, прошли митинги за открытие границы с Россией. Как сообщает финский общественный вещатель Yle, организатором акций выступило Александровское общество.
Митинг в Лаппеенранте за открытие границы с Россией. Видео © Telegram / Граница Финляндии: петиции, митинги за открытие КПП
Согласованная с полицией акция называлась Back to normal ("Вернуться к нормальности"). В финской столице, по данным организаторов, участие в митинге приняли порядка 100 человек, в Лаппеенранте около 70, в Тампере — порядка 30.
Митинг в Лаппеенранте за открытие границы с Россией. Фото © Telegram / Граница Финляндии: петиции, митинги за открытие КПП
Напомним, что в ноябре 2023-го власти Финляндии закрыли все КПП на границе с Россией, объяснив это решение якобы наплывом беженцев из третьих стран. В начале апреля этого года Хельсинки решили оставить КПП закрытыми до особого уведомления. До этого закрытый режим на погранпунктах продлевался каждые два месяца, срок действия текущих ограничений должен был истечь 14 апреля. В настоящее время разрешены только грузоперевозки по железной дороге через пункт пропуска Вайниккала.