"Вернуться к нормальности": В Финляндии прошли митинги за открытие границы с Россией

В трёх городах Финляндии — Хельсинки, Тампере и Лаппеенранте — в воскресенье, 7 апреля, прошли митинги за открытие границы с Россией. Как сообщает финский общественный вещатель Yle, организатором акций выступило Александровское общество.

Митинг в Лаппеенранте за открытие границы с Россией. Видео © Telegram / Граница Финляндии: петиции, митинги за открытие КПП

Согласованная с полицией акция называлась Back to normal ("Вернуться к нормальности"). В финской столице, по данным организаторов, участие в митинге приняли порядка 100 человек, в Лаппеенранте около 70, в Тампере — порядка 30.