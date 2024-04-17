Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 04:55

Спустя полгода: Литва возобновила импорт российского зерна

РИА "Новости": Литва снова начала покупать зерно из РФ после перерыва на полгода

Литовские власти в феврале текущего года возобновили импорт зерна из России. Об этом со ссылкой на данные европейской статслужбы передаёт РИА "Новости".

Согласно предоставленным сведениям, первая партия данного товара с момента прекращения поставок прибыла в феврале этого года — тогда было ввезено 12,2 тысячи тонн зерна, стоимость которого составляла 1,95 миллиона евро. Напомним, что регулярные поставки российского зерна в Литву прекратились в мае прошлого года.

Схожим образом поступила и соседняя Латвия, которая нарастила поставки зерна из России в конце зимы. На тот момент Рига закупила 58,8 тысячи тонн российского зерна на сумму 10 млн евро. Это произошло на фоне того, что месяцем ранее латвийские власти приобрели у Москвы 52,6 тысячи тонн этого продовольственного сырья на 8,7 млн евро.

Всего страны – члены Европейского союза за февраль этого года приобрели у России 92,6 тысячи тонн зерновых культур. Стоимость этих товаров оценивается в 16,9 млн евро.

Литва вновь даст денег Украине для экспорта зерна
Литва вновь даст денег Украине для экспорта зерна

Ранее Life.ru писал, что в прошлом месяце страны Прибалтики, Польша и Чехия просили Еврокомиссию ввести запрет на поставки зерна из России и Белоруссии в Евросоюз. Стоит отметить, что информацию об этом распространил Минсельхоз Литвы, сотрудники которого и являлись инициаторами обращения в Брюссель.

Обложка ©

Pixabay / Bru-nO

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Литва
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров