Спустя полгода: Литва возобновила импорт российского зерна

Литовские власти в феврале текущего года возобновили импорт зерна из России. Об этом со ссылкой на данные европейской статслужбы передаёт РИА "Новости".

Согласно предоставленным сведениям, первая партия данного товара с момента прекращения поставок прибыла в феврале этого года — тогда было ввезено 12,2 тысячи тонн зерна, стоимость которого составляла 1,95 миллиона евро. Напомним, что регулярные поставки российского зерна в Литву прекратились в мае прошлого года.

Схожим образом поступила и соседняя Латвия, которая нарастила поставки зерна из России в конце зимы. На тот момент Рига закупила 58,8 тысячи тонн российского зерна на сумму 10 млн евро. Это произошло на фоне того, что месяцем ранее латвийские власти приобрели у Москвы 52,6 тысячи тонн этого продовольственного сырья на 8,7 млн евро.

Всего страны – члены Европейского союза за февраль этого года приобрели у России 92,6 тысячи тонн зерновых культур. Стоимость этих товаров оценивается в 16,9 млн евро.