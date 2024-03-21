Прибалтика, Польша и Чехия просят Брюссель запретить ввоз зерна из России в Европу

Страны Прибалтики, Польши и Чехии просят Еврокомиссию (ЕК) ввести запрет на поставки зерна из России и Белоруссии в Евросоюз. Информацию об этом распространил Минсельхоз Литвы, сотрудники которого являются инициаторами обращения в Брюссель.

"Просим Еврокомиссию проанализировать возможность ограничений для ввоза российского и белорусского зерна", — говорится в сообщении.

В обращении также приводятся слова литовского министра сельского хозяйства Кестутиса Навицкаса, который напомнил, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине и в то же время российское зерно продолжает поступать на европейский рынок. Высокопоставленный чиновник из этой прибалтийской страны предположил, что российская сторона якобы захватила часть поставляемого в Европу зерна на территории Незалежной.

Глава Минсельхоза Литвы также добавил, что доходы от продажи зерна, по его словам, идут на обеспечение боевых действий, а Москва своими поставками оказывает давление на внутренний рынок Евросоюза.