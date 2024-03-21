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21 марта, 02:01

Прибалтика, Польша и Чехия просят Брюссель запретить ввоз зерна из России в Европу

Страны Прибалтики, Польша и Чехия попросили ЕК запретить импорт зерна из РФ в ЕС

Страны Прибалтики, Польши и Чехии просят Еврокомиссию (ЕК) ввести запрет на поставки зерна из России и Белоруссии в Евросоюз. Информацию об этом распространил Минсельхоз Литвы, сотрудники которого являются инициаторами обращения в Брюссель.

"Просим Еврокомиссию проанализировать возможность ограничений для ввоза российского и белорусского зерна", — говорится в сообщении.

В обращении также приводятся слова литовского министра сельского хозяйства Кестутиса Навицкаса, который напомнил, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине и в то же время российское зерно продолжает поступать на европейский рынок. Высокопоставленный чиновник из этой прибалтийской страны предположил, что российская сторона якобы захватила часть поставляемого в Европу зерна на территории Незалежной.

Глава Минсельхоза Литвы также добавил, что доходы от продажи зерна, по его словам, идут на обеспечение боевых действий, а Москва своими поставками оказывает давление на внутренний рынок Евросоюза.

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Ранее Life.ru писал, что Еврокомиссия собирается в ближайшие дни объявить о введении налога на зерно из России и Белоруссии. Некоторые зарубежные средства массовой информации сообщали, что пошлина составит 95 евро за тонну.

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pixabay

Алексей Соловьёв
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